Célébrez le réveillon sur les hauteurs d’Étretat Route du Havre Étretat

Succombez à l’effervescence du réveillon au Dormy House, le 31 décembre, quand les lumières de la falaise se mêlent aux reflets de la mer et aux premières étoiles de la nouvelle année.

Offrez-vous un réveillon du Nouvel An d’exception et vivez un moment unique autour de menus de fête spécialement imaginés pour sublimer cet instant, entre élégance, gourmandise et bulles de champagne. Faites des derniers instants de l’année un souvenir inoubliable et réservez dès maintenant votre expérience de réveillon.

Deux expériences vous attendent

– Au Restaurant Panoramique, laissez-vous séduire par un dîner face à la mer, où homard, foie gras, turbot, truffe et produits d’exception se répondent dans un menu signature, pour une dernière soirée de l’année mémorable.

– Au Bistrot du Dormy House, profitez d’un réveillon chaleureux et convivial, autour d’un menu festif mêlant Saint-Jacques, foie gras, tournedos de bœuf, fromages et dessert d’exception, dans une ambiance authentique et gourmande.

