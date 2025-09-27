Célebrez les 10 ans de l’éco-pâturage à l’Arche de Trosly-Breuil ! Trosly-Breuil
5 Rue de Pierrefonds Trosly-Breuil Oise
Début : 2025-09-27 09:30:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
2025-09-27
Ensemble, célebrons les 10 ans de l’éco pâturage à l’Arche de Trosly-Breuil. Pour l’occasion, l’ESAT vous ouvre ses portes afin de passer une agréable journée ensemble ! Au programme
– Grande transhumance dans Trosly-Breuil à 09h00 (départ 11 rue Roquin, jusqu’à l’ESAT rue de Pierrefonds à Trosly-Breuil),
– Démonstration de chiens de troupeaux,
– Marché artisanal,
– Jeux et animations pour les enfants !
Sur place, vous pourrez même profiter d’une restauration ! 0 .
5 Rue de Pierrefonds Trosly-Breuil 60350 Oise Hauts-de-France +33 7 56 10 69 02
