Célebrez les 10 ans de l’éco-pâturage à l’Arche de Trosly-Breuil ! Trosly-Breuil

Célebrez les 10 ans de l’éco-pâturage à l’Arche de Trosly-Breuil !

5 Rue de Pierrefonds Trosly-Breuil Oise

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Ensemble, célebrons les 10 ans de l’éco pâturage à l’Arche de Trosly-Breuil. Pour l’occasion, l’ESAT vous ouvre ses portes afin de passer une agréable journée ensemble ! Au programme

– Grande transhumance dans Trosly-Breuil à 09h00 (départ 11 rue Roquin, jusqu’à l’ESAT rue de Pierrefonds à Trosly-Breuil),

– Démonstration de chiens de troupeaux,

– Marché artisanal,

– Jeux et animations pour les enfants !

Sur place, vous pourrez même profiter d’une restauration ! 0 .

5 Rue de Pierrefonds Trosly-Breuil 60350 Oise Hauts-de-France +33 7 56 10 69 02

