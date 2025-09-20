Célébrez les 40 ans de la Réserve Naturelle de la Mazière Réserve Naturelle Nationale de l’étang de la Mazière Villeton

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’arrivée en navette gratuite, prenez le temps de déambuler autour de la Maison de la Réserve Naturelle

De 11h à 18h, de nombreux ateliers découverte, sorties nature et activités vous sont proposées : écopaturage, nichoirs, exposition photos, animations nature thématiques, conteurs d epayrs, patrimoine bâti, etc

Réserve Naturelle Nationale de l’étang de la Mazière 1134 Petite Mazière, 47400 Villeton Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553880257 https://www.sepanlog.org/ Réserve naturelle nationale

Protection de la nature Navettes gratuites avec départs/retours réguliers entre le parking de la Mairie de Villeton et la Maison de la Réserve entre 7h45 et 18h30.

© RNN Étang de la Mazière