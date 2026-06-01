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Célébrez les Journées Nationales de l’Agriculture au Super U, Super U, Avenue de Luchon, 31210 Gourdan Polignan, Gourdan-Polignan

Célébrez les Journées Nationales de l’Agriculture au Super U, Super U, Avenue de Luchon, 31210 Gourdan Polignan, Gourdan-Polignan

Célébrez les Journées Nationales de l’Agriculture au Super U, Super U, Avenue de Luchon, 31210 Gourdan Polignan, Gourdan-Polignan vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Super U, Avenue de Luchon, 31210 Gourdan Polignan

Adresse : Avenue de Luchon 31210 Gourdan Polignan

Ville : 31210 Gourdan-Polignan

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Célébrez les Journées Nationales de l’Agriculture au Super U 5 et 6 juin Super U, Avenue de Luchon, 31210 Gourdan Polignan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Super U, Avenue de Luchon, 31210 Gourdan Polignan Avenue de Luchon 31210 Gourdan Polignan Gourdan-Polignan 31210 Haute-Garonne Occitanie
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