Célébrez les Journées Nationales de l’Agriculture au Super U, Super U, Avenue de Luchon, 31210 Gourdan Polignan, Gourdan-Polignan
Célébrez les Journées Nationales de l’Agriculture au Super U, Super U, Avenue de Luchon, 31210 Gourdan Polignan, Gourdan-Polignan vendredi 5 juin 2026.
Célébrez les Journées Nationales de l’Agriculture au Super U 5 et 6 juin Super U, Avenue de Luchon, 31210 Gourdan Polignan Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Super U, Avenue de Luchon, 31210 Gourdan Polignan Avenue de Luchon 31210 Gourdan Polignan Gourdan-Polignan 31210 Haute-Garonne Occitanie
Venez déguster des produits locaux et discuter avec les producteurs
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