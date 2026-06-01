Célébrez les Journées Nationales de l’Agriculture au Super U, Super U, Avenue de Luchon, 31210 Gourdan Polignan, Gourdan-Polignan

Célébrez les Journées Nationales de l’Agriculture au Super U 5 et 6 juin Super U, Avenue de Luchon, 31210 Gourdan Polignan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Super U, Avenue de Luchon, 31210 Gourdan Polignan Avenue de Luchon 31210 Gourdan Polignan Gourdan-Polignan 31210 Haute-Garonne Occitanie

Venez déguster des produits locaux et discuter avec les producteurs

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