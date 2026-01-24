Célébrez les Zones Humides en canoë sur la Leyre et à pied dans la Réserve ornithologique du Teich ! Le Teich
Célébrez les Zones Humides en canoë sur la Leyre et à pied dans la Réserve ornithologique du Teich ! Le Teich samedi 7 février 2026.
Rue du Port Le Teich Gironde
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08
2026-02-07
Samedi 7 février
Visite guidée à l’aube, à la découverte des habitats humides qui font la richesse de la Réserve ornithologique du Teich.
– Départ à 7h45 pour une balade d’environ 3h.
– Des jumelles vous seront prêtées.
– 17€/adulte, 11.50€/enfant, 15€/étudiant, demandeur d’emploi ou abonné à la Réserve, 51€/famille
Dimanche 8 février
Descente de la Leyre en canoë collectif, suivie d’une balade guidée à pied dans la Réserve ornithologique !
– 34 €/adulte et 27 €/enfant, à partir de 11 ans
– Départ à 9h00 pour environ 4h de visite.
Des jumelles pourront vous être prêtées.
Conditions savoir nager, être bien couvert et porter des chaussures fermées.
– Réservations au 05 24 73 37 33
Dimanche 8 février un animateur sera présent sur le belvédère du port du Teich tout l’aprés-midi. Au programme observation des oiseaux et lecture de paysages. .
