Célébrez les Zones Humides en canoë sur la Leyre et à pied dans la Réserve ornithologique du Teich ! Le Teich

Samedi 7 février

Visite guidée à l’aube, à la découverte des habitats humides qui font la richesse de la Réserve ornithologique du Teich.

– Départ à 7h45 pour une balade d’environ 3h.

– Des jumelles vous seront prêtées.

– 17€/adulte, 11.50€/enfant, 15€/étudiant, demandeur d’emploi ou abonné à la Réserve, 51€/famille

Dimanche 8 février

Descente de la Leyre en canoë collectif, suivie d’une balade guidée à pied dans la Réserve ornithologique !

– 34 €/adulte et 27 €/enfant, à partir de 11 ans

– Départ à 9h00 pour environ 4h de visite.

Des jumelles pourront vous être prêtées.

Conditions savoir nager, être bien couvert et porter des chaussures fermées.

– Réservations au 05 24 73 37 33

Dimanche 8 février un animateur sera présent sur le belvédère du port du Teich tout l’aprés-midi. Au programme observation des oiseaux et lecture de paysages. .

Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33

