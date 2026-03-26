Célébrez Pâques et l’arrivée du printemps à The Village

The Village Parc du couvent Villefontaine Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-04

Du 4 au 18 avril, The Village célèbre Pâques et le début du printemps dans une ambiance festive et chaleureuse. Au programme décorations florales, chasse aux œufs, distribution de chocolats, animations et offres exceptionnelles rythment cette période.

.

The Village Parc du couvent Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 95 37 01 contact@thevillageoutlet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From April 4 to 18, The Village celebrates Easter and the start of spring in a warm and festive atmosphere. The program includes floral decorations, egg hunts, chocolate distribution, entertainment and exceptional offers.

L’événement Célébrez Pâques et l’arrivée du printemps à The Village Villefontaine a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère