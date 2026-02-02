Célébrez votre amour chez Ambiance Bien-Être Ambiance Bien-Être Quimperlé

Célébrez votre amour chez Ambiance Bien-Être

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-14

2026-02-13

✨Le vendredi 13

Profitez d’un accès spa ( balnéo, sauna ou hamam) puis d’un massage de 30 min, tout ceci accompagné d’une boisson et d’une gourmandise créée par Max du @bistro_des_copains .

135€

15h -16h-17h -17h45 -18h30 -19h15

✨Le samedi 14:

Profitez d’un massage en duo de 45 min accompagné d’une

boisson et d’une gourmandise du Bistro des copains .

120€

10h15 -11h30 -13h -14h15 -15h15 16h30

Un acompte de 30% est demandé à la réservation, par chèque ou par CB .

⚠️hors carte cadeau .

Ambiance Bien-Être 4 Rue Isole Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

