Célébrez votre amour chez Ambiance Bien-Être Ambiance Bien-Être Quimperlé

Célébrez votre amour chez Ambiance Bien-Être
Début : 2026-02-13
✨Le vendredi 13
Profitez d’un accès spa ( balnéo, sauna ou hamam) puis d’un massage de 30 min, tout ceci accompagné d’une boisson et d’une gourmandise créée par Max du @bistro_des_copains .
135€
15h -16h-17h -17h45 -18h30 -19h15
✨Le samedi 14:
Profitez d’un massage en duo de 45 min accompagné d’une
boisson et d’une gourmandise du Bistro des copains .
120€
10h15 -11h30 -13h -14h15 -15h15 16h30
Un acompte de 30% est demandé à la réservation, par chèque ou par CB .
⚠️hors carte cadeau .
Ambiance Bien-Être 4 Rue Isole Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 9 87 65 71 16
