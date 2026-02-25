CÉLÉBRONS ENSEMBLE LA JOURNÉE DE LA FEMME Baillargues
CÉLÉBRONS ENSEMBLE LA JOURNÉE DE LA FEMME
Domaine de Massane Baillargues Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-08
Le 8 mars 2026, Horizon Resort Massane vous invite à vivre une matinée unique alliant sport, bien être et moments conviviaux, pour célébrer l’énergie et la force des femmes, aux côtés du Golf de Massane, Moveat et Thalgo.
Une matinée pour se reconnecter à soi, partager et célébrer ensemble les femmes et leur énergie !
Au programme
• 9h30 Accueil des participantes
•10h00 Sport et bien-être
Ateliers 45 minutes de Pilates, ainsi que 45 minutes de yoga.
Compétitions départ en shotgun sur le parcours compact
•11h30 -13h00
Remise des prix, tirage au sort, bar à textures, corner spa et sport, ainsi qu’une collation.
Tarif pour la compétition 10€ pour les abonnées I 20€ pour les non-abonnées
pour les ateliers 15€ par personne
Informations pratiques
Réservations https://moveat.fr/planning/
Site internet www.horizon-resort.com
Téléphone +33 4 67 87 87 87
Email reception@horizon-resort.com .
English :
On March 8, 2026, Horizon Resort Massane invites you to experience a unique morning of sport, wellbeing and convivial moments, to celebrate the energy and strength of women, alongside Golf de Massane, Moveat and Thalgo.
A morning to reconnect with yourself, share and celebrate women and their energy!
