CÉLÉBRONS ENSEMBLE LA JOURNÉE DE LA FEMME Baillargues

CÉLÉBRONS ENSEMBLE LA JOURNÉE DE LA FEMME

Domaine de Massane Baillargues Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le 8 mars 2026, Horizon Resort Massane vous invite à vivre une matinée unique alliant sport, bien être et moments conviviaux, pour célébrer l’énergie et la force des femmes, aux côtés du Golf de Massane, Moveat et Thalgo.

Une matinée pour se reconnecter à soi, partager et célébrer ensemble les femmes et leur énergie !

Au programme

• 9h30 Accueil des participantes

•10h00 Sport et bien-être

Ateliers 45 minutes de Pilates, ainsi que 45 minutes de yoga.

Compétitions départ en shotgun sur le parcours compact

•11h30 -13h00

Remise des prix, tirage au sort, bar à textures, corner spa et sport, ainsi qu’une collation.

Tarif pour la compétition 10€ pour les abonnées I 20€ pour les non-abonnées

pour les ateliers 15€ par personne

Informations pratiques

Réservations https://moveat.fr/planning/

Site internet www.horizon-resort.com

Téléphone +33 4 67 87 87 87

Email reception@horizon-resort.com .

Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie +33 4 67 87 87 87 reception@horizon-resort.com

English :

On March 8, 2026, Horizon Resort Massane invites you to experience a unique morning of sport, wellbeing and convivial moments, to celebrate the energy and strength of women, alongside Golf de Massane, Moveat and Thalgo.

A morning to reconnect with yourself, share and celebrate women and their energy!

