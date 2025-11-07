Célébrons la bisexualité : une soirée dédiée à l’identité bi Salle des fêtes de la Mairie du 14e arrondissement Paris

Célébrons la bisexualité : une soirée dédiée à l’identité bi Entre discriminations, invisibilisation ou encore minimisation, la communauté et les personnes bi.e.s peinent à se faire entendre et reconnaître dans la société et au sein de la communauté LGBTQIA+. Cette soirée co-organisée avec la Front d’Action Bisexuel (FAB) a pour objectif de mettre à l’honneur l’identité bi. Une buvette associative tenue par la FAB sera ouverte toute la soirée.

Programme de la soirée

Table ronde « A la recherche d’une culture bi »

Animée par Mathis Grosos, journaliste et créateur de contenu sur Dramathis

En présence de : Camille Regache, journaliste, Floralie Resa, autrice et militante, une militante du Front d’Action Bisexuel et un.e militant.e du Collectif Bi/Pan Paris

Existe-il

des icônes bi ? Comment s’emparer des clichés pour mieux déjouer les attentes ?

Puisqu’il existe un gay-dar pour identifier les personnes gays et lesbiennes, existe-t-il

un bi-dar ? C’est quoi « passing » bi ? Sans créer ses propres

référentiels, il est impossible de penser la bisexualité comme une

identité sexuelle à part entière. Cette table ronde se propose de tracer les contours de ce que serait une culture à voile et à vapeur.

Performance drag par la Kings Factory

Avec Daisy Lusion, Armand Songe, George Profonde, Pablo SainteVerge et Le Faux Bourdon

La Kings Factory est un collectif de drag kings fondé par Jésus la Vidange et Thomas Occhio en 2019. En plus de l’organisation de spectacles, le collectif organise des ateliers pour diffuser l’art du king au plus grand nombre.

Stand-Up par Mamari

Extrait du spectacle « Trop drôle pour mourrir » (Théatre de la République)

Après avoir fait rire les meilleurs centres hospitaliers, ses groupes de parole et sa psy, Mamari étend sa tournée aux salles de spectacle. Sa mission ? Briser les tabous en éclats de rire. Votre mission à vous ? Vous asseoir et vous détendre, c’est tout.

DJ Set par Louise Pétrouchka

DJ et organisatrice de soirées, Louise Pétrouchka électrise les scènes parisiennes depuis 2019. Résidente sur Rinse France et fondatrice des soirées La Chatte en Feu, elle propose une expérience musicale libérée, inclusive et résolument moderne. Engagée pour une industrie plus égalitaire, elle milite contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif et co-anime le podcast 4 Quarts d’Heure (5M d’écoutes)

Soirée de lancement du Festival des Fiertés en Mairie du 14e arrondissement.

Le vendredi 07 novembre 2025

de 19h00 à 01h00

gratuit

Via lien de réservation ci-dessous

Public adultes.

Salle des fêtes de la Mairie du 14e arrondissement 12 rue Pierre Castagnou 75014 Paris

