Célébrons le haut niveau à Saint-Bruno Union Saint-Bruno Bordeaux

Célébrons le haut niveau à Saint-Bruno Samedi 18 octobre, 16h00 Union Saint-Bruno Gironde

Libre pour le Badminton et 5€ le Water-polo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T16:00:00 – 2025-10-18T22:00:00

Fin : 2025-10-18T16:00:00 – 2025-10-18T22:00:00

Cette journée du samedi 18 octobre est dédiée aux sports de haut niveau.

Retrouvez le Top 12 de Badminton face Rostrenen à dès 16h au gymnase Haku Michigami, 50 sente Marie Galente, Bordeaux.

Et l’Elite masculine de Water-polo face à Montpellier dès 20h15 à la piscine Judaïque, Bordeaux.

Nous vous attendons nombreuses et nombreuses afin de célébrer ensemble le haut niveau à Saint-Bruno.

Union Saint-Bruno 49, rue brizard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

En vert et avec tous pour supporter nos équipes de Badminton et Water-polo ! badminton water-polo

Union Saint-Bruno