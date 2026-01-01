CÉLÉBRONS LE MANDINGUE ! SALLE LIMAYRAC Toulouse

CÉLÉBRONS LE MANDINGUE !

SALLE LIMAYRAC 22 Rue Xavier Darasse Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

2026-01-24

4e édition pour ce festival qui met à l’honneur la culture Mandingue et célèbre en particulier les artistes femmes de cette culture.

Pour sa 4e édition le festival célébrons le mandingue , notre association a pour projet, les 24 et 25 janvier prochains, de célébrer en particulier les artistes femmes de cette culture, à travers des stages de danse et de musique (balafon, djembe, chant), ainsi qu’un concert du groupe Djeliguinet et ses enfants‧

L’objectif est de découvrir et d’apprendre auprès des rares artistes femmes qui peuplent la scène internationale mandingue.

Ce festival est organisé par l' Association Kobenawati, une association toulousaine de promotion de la culture artistique d'Afrique de l'ouest.

English :

4th edition of this festival which honors Mandingue culture and celebrates its women artists in particular.

