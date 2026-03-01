Célébrons le printemps à travers un diaporama présentant la majesté des rapaces NISTOS Nistos
Célébrons le printemps à travers un diaporama présentant la majesté des rapaces NISTOS Nistos lundi 23 mars 2026.
Célébrons le printemps à travers un diaporama présentant la majesté des rapaces
NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23 19:00:00
fin : 2026-03-23
Date(s) :
2026-03-23
Nous avons le plaisir de vous inviter à un diaporama captivant sur les majestueux rapaces des Pyrénées , ces créatures fascinantes par leur taille, leur force et leur agilité.
La présentation sera animée par l ‘ Association Nature Comminges
Pour régaler vos papilles, nous vous proposons un délicieux choix Lasagne bolognaise ou des épinards savoureux !
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NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25
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English :
We’re delighted to invite you to a captivating slide show on the majestic birds of prey of the Pyrenees, fascinating creatures of size, strength and agility.
The presentation will be hosted by the Association Nature Comminges
To tantalize your taste buds, we offer a delicious choice of lasagne bolognaise or tasty spinach!
L’événement Célébrons le printemps à travers un diaporama présentant la majesté des rapaces Nistos a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65