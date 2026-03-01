Célébrons le printemps à travers un diaporama présentant la majesté des rapaces NISTOS Nistos

Célébrons le printemps à travers un diaporama présentant la majesté des rapaces

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 19:00:00

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

Nous avons le plaisir de vous inviter à un diaporama captivant sur les majestueux rapaces des Pyrénées , ces créatures fascinantes par leur taille, leur force et leur agilité.

La présentation sera animée par l ‘ Association Nature Comminges

Pour régaler vos papilles, nous vous proposons un délicieux choix Lasagne bolognaise ou des épinards savoureux !

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NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

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English :

We’re delighted to invite you to a captivating slide show on the majestic birds of prey of the Pyrenees, fascinating creatures of size, strength and agility.

The presentation will be hosted by the Association Nature Comminges

To tantalize your taste buds, we offer a delicious choice of lasagne bolognaise or tasty spinach!

L’événement Célébrons le printemps à travers un diaporama présentant la majesté des rapaces Nistos a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65