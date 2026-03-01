Célébrons le printemps École montessori Saint-Maur

Célébrons le printemps

École montessori 5 Rue de la Rochette Saint-Maur Jura

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Célébrons le printemps le 22 mars à partir de 20h à l’école Montessori de Saint-Maur.

Au programme: marché de créateurs, ateliers nature parent-enfant (semis, papier magique, attrape-rêves), jeux géants, parcours en sac et parcours pieds nus.

Boum enfants, pétanque, draisiennes et maquillage.

Crêpes, buvette, menu sain & gourmand et fleurs frappées. .

École montessori 5 Rue de la Rochette Saint-Maur 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 49 90 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Célébrons le printemps

L’événement Célébrons le printemps Saint-Maur a été mis à jour le 2026-03-02 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE