Célébrons le printemps École montessori Saint-Maur dimanche 22 mars 2026.
Célébrons le printemps le 22 mars à partir de 20h à l’école Montessori de Saint-Maur.
Au programme: marché de créateurs, ateliers nature parent-enfant (semis, papier magique, attrape-rêves), jeux géants, parcours en sac et parcours pieds nus.
Boum enfants, pétanque, draisiennes et maquillage.
Crêpes, buvette, menu sain & gourmand et fleurs frappées. .
École montessori 5 Rue de la Rochette Saint-Maur 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 49 90 45
