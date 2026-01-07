Célébrons le Têt – le nouvel an vietnamien ! Université Paris Cité – Campus Grands Moulins Paris

Stand d’assemblage de thé :

Immergez-vous dans l’univers du thé vietnamien et composez

harmonieusement vos deux assemblages sur le thème de votre horoscope de

nouvel an avec Van et Nuage Sauvage, experts en assemblage de thé.

Un stand sera ouvert de 15h à 18h où vous pourrez vous rendre pour

créer votre propre assemblage, sous les conseils avisés des experts, et

réaliser votre propre mélange que vous emporterez avec vous.

Dans la limite des stocks disponibles ! Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour cette activité.

Atelier de To Hé :

Le To Hé est l’art traditionnel de créer des figurines pleines de

couleur en pâte de riz ! Poulets, poissons, dragons, fruits, fleurs,

personnages connus… Ces petites figures perchées au sommet d’un pic en

bambou sont des jouets traditionnels plébiscités par les enfants, même

si l’art se perd doucement face aux jouets modernes. – en partenariat

avec Hanoï 1988.

Venez découvrir cette tradition et réaliser vos propres jouets comestibles !

Atelier de décoration de gâteaux :

Le choix le plus important de l’atelier : préférez-vous un gâteau

fraise ou abricot ? Ensuite, laissez-vous guider par l’animatrice qui

vous expliquera comment décorer votre gâteau sur le thème du Têt en

partageant avec vous des idées de décorations et ses meilleurs

techniques de pochage ! – en partenariat avec Hanoï 1988.

Conte traditionnel « Les gâteaux du Têt »

Nous avons la joie de recevoir l’association Tieng To Dong

pour une représentation du conte traditionnel « Les gâteaux du Têt ».

Cette représentation d’une durée de 45 minutes sera accompagnée par des

instruments traditionnels.

Le roi Hong Vuong, 6ᵉ de la lignée des Vuong, sentait ses forces

diminuer et l’heure de céder son trône était venue. Ses ancêtres

l’avaient traditionnellement transmis à leur fils unique, mais ça

n’était pas si simple pour lui, car il n’avait pas un fils… mais vingt !

Lequel choisir ? La veille de la nouvelle année, le roi propose une

délicieuse épreuve aux princes : “Celui qui me rapportera un plat qui

raconte ce qu’est un roi et son royaume, que tous les vietnamiens, du

plus pauvre au plus riche, du plus jeune au plus vieux, pourront

cuisiner, Celui-là me succèdera. Je vous attends pour la prochaine fête

du Têt”

Un royaume pour un plat ?!

Les Princes se mettent en quête de ce plat à la saveur du trône…

C’est ainsi que naitront le Banh day et le Banh Chung, devenus gâteaux

nationaux et célébrant la fête du Têt.

Cette année, l’Université Ouverte célèbre le Têt, le nouvel an vietnamien ! A travers des contes, de la musique, des ateliers, des dégustations… venez fêter le jour de la première nouvelle lune et la fête la plus importante de l’année au Vietnam.

Le samedi 21 février 2026

de 15h00 à 18h45

gratuit Tout public.

Université Paris Cité – Campus Grands Moulins Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris



