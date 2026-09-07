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Célébrons les Producteurs de chez Nous à l’Hyper U Franqueville-Saint-Pierre, Hyper U Franqueville-Saint-Pierre, Franqueville-Saint-Pierre

samedi 10 octobre 2026 · Hyper U Franqueville-Saint-Pierre · Franqueville-Saint-Pierre

Célébrons les Producteurs de chez Nous à l’Hyper U Franqueville-Saint-Pierre, Hyper U Franqueville-Saint-Pierre, Franqueville-Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Hyper U Franqueville-Saint-Pierre
Adresse
801 route de Paris 76520 Franqueville-Saint-Pierre
Ville
76520 Franqueville-Saint-Pierre
Département
Seine-Maritime
Tarif
Entrée libre

Célébrons les Producteurs de chez Nous à l’Hyper U Franqueville-Saint-Pierre Samedi 10 octobre, 09h00, 14h00 Hyper U Franqueville-Saint-Pierre Seine-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Hyper U Franqueville-Saint-Pierre 801 route de Paris 76520 Franqueville-Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre 76520 Seine-Maritime Normandie
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