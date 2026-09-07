Célébrons les Producteurs de chez Nous à l’Hyper U Franqueville-Saint-Pierre, Hyper U Franqueville-Saint-Pierre, Franqueville-Saint-Pierre

Informations pratiques

Célébrons les Producteurs de chez Nous à l’Hyper U Franqueville-Saint-Pierre Samedi 10 octobre, 09h00, 14h00 Hyper U Franqueville-Saint-Pierre Seine-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Hyper U Franqueville-Saint-Pierre 801 route de Paris 76520 Franqueville-Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre 76520 Seine-Maritime Normandie

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