Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de RENNES SAINT JACQUES Super U RENNES ST JACQUES ST JACQUES DE LA LANDE
Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de RENNES SAINT JACQUES Super U RENNES ST JACQUES ST JACQUES DE LA LANDE vendredi 5 juin 2026.
Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de RENNES SAINT JACQUES Super U RENNES ST JACQUES ST JACQUES DE LA LANDE 5 et 6 juin Ille-et-Vilaine
Accès libre
Présence de partenaires locaux
Animation de la ferme d’Ana Soiz
Animation de la ferme La Sablonnière
Animation de la freme Kerbreger
Animation de la brasserie St Colombe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T08:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T20:00:00.000+02:00
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Super U RENNES ST JACQUES 256 Rue De Nantes La Courrouze ST JACQUES DE LA LANDE 35136 Ille-et-Vilaine