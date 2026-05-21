Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de RENNES SAINT JACQUES Super U RENNES ST JACQUES ST JACQUES DE LA LANDE 5 et 6 juin Ille-et-Vilaine

Accès libre

Présence de partenaires locaux

Animation de la ferme d’Ana Soiz

Animation de la ferme La Sablonnière

Animation de la freme Kerbreger

Animation de la brasserie St Colombe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00.000+02:00

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Super U RENNES ST JACQUES 256 Rue De Nantes La Courrouze ST JACQUES DE LA LANDE 35136 Ille-et-Vilaine



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