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Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de RENNES SAINT JACQUES Super U RENNES ST JACQUES ST JACQUES DE LA LANDE

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de RENNES SAINT JACQUES Super U RENNES ST JACQUES ST JACQUES DE LA LANDE

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de RENNES SAINT JACQUES Super U RENNES ST JACQUES ST JACQUES DE LA LANDE vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Super U RENNES ST JACQUES

Adresse : 256 Rue De Nantes

Ville : 35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de RENNES SAINT JACQUES Super U RENNES ST JACQUES ST JACQUES DE LA LANDE 5 et 6 juin Ille-et-Vilaine

Accès libre

Présence de partenaires locaux

Animation de la ferme d’Ana Soiz
Animation de la ferme La Sablonnière
Animation de la freme Kerbreger
Animation de la brasserie St Colombe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T08:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T20:00:00.000+02:00

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Super U RENNES ST JACQUES 256 Rue De Nantes La Courrouze ST JACQUES DE LA LANDE 35136 Ille-et-Vilaine


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