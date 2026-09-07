Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Le Hom, Super U Le Hom, Thury-Harcourt-le-Hom

Informations pratiques

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Le Hom Samedi 3 octobre, 09h00 Super U Le Hom Calvados

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Super U Le Hom 24 boulevard de la Flèche Thury-Harcourt 14220 Le Hom Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie

À l’occasion de l’Api’Week, venez rencontrer nos apiculteurs partenaires dans votre magasin U ! #systemeu #producteursdecheznous

© Système U