AGENDA · Thury-Harcourt-le-Hom
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Le Hom, Super U Le Hom, Thury-Harcourt-le-Hom
samedi 3 octobre 2026 · Super U Le Hom · Thury-Harcourt-le-Hom
Informations pratiques
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Le Hom Samedi 3 octobre, 09h00 Super U Le Hom Calvados
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Super U Le Hom 24 boulevard de la Flèche Thury-Harcourt 14220 Le Hom Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie
À l’occasion de l’Api’Week, venez rencontrer nos apiculteurs partenaires dans votre magasin U ! #systemeu #producteursdecheznous
© Système U
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