Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Le Plessis-Trévise, Super U Le Plessis-Trévise, Le Plessis-Trévise

Informations pratiques

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Le Plessis-Trévise Vendredi 2 octobre, 08h30 Super U Le Plessis-Trévise Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T08:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T08:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Super U Le Plessis-Trévise 4 avenue Ardouin 94420 Le Plessis-Trévise Le Plessis-Trévise 94420 Val-de-Marne Île-de-France

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