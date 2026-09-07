AGENDA · Le Plessis-Trévise
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Le Plessis-Trévise, Super U Le Plessis-Trévise, Le Plessis-Trévise
vendredi 2 octobre 2026 · Super U Le Plessis-Trévise · Le Plessis-Trévise
Informations pratiques
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Le Plessis-Trévise Vendredi 2 octobre, 08h30 Super U Le Plessis-Trévise Val-de-Marne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T08:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T08:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Super U Le Plessis-Trévise 4 avenue Ardouin 94420 Le Plessis-Trévise Le Plessis-Trévise 94420 Val-de-Marne Île-de-France
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