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AGENDA · Le Plessis-Trévise

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Le Plessis-Trévise, Super U Le Plessis-Trévise, Le Plessis-Trévise

vendredi 2 octobre 2026 · Super U Le Plessis-Trévise · Le Plessis-Trévise

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Le Plessis-Trévise, Super U Le Plessis-Trévise, Le Plessis-Trévise

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Super U Le Plessis-Trévise
Adresse
4 avenue Ardouin 94420 Le Plessis-Trévise
Ville
94420 Le Plessis-Trévise
Département
Val-de-Marne
Tarif
Entrée libre

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Le Plessis-Trévise Vendredi 2 octobre, 08h30 Super U Le Plessis-Trévise Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T08:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T08:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Super U Le Plessis-Trévise 4 avenue Ardouin 94420 Le Plessis-Trévise Le Plessis-Trévise 94420 Val-de-Marne Île-de-France
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