Célébrons les Producteurs de chez nous au SUPER U Mordelles SUPER U Mordelles Mordelles 5 et 6 juin Ille-et-Vilaine

Accès libre

Présence de partenaires locaux

Le 5 & 6 juin nous avons le plaisir d’accueillir nos producteurs locaux !

Venez découvrir leurs produits frais, savoureux et de qualité, directement du terroir à votre assiette.

Une belle occasion de soutenir nos talents locaux et de partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Venez nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00.000+02:00

1



SUPER U Mordelles 1 avenue des platanes mordelles Mordelles 35310 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

