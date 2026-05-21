Célébrons les Producteurs de chez nous au SUPER U Mordelles SUPER U Mordelles Mordelles
Célébrons les Producteurs de chez nous au SUPER U Mordelles SUPER U Mordelles Mordelles vendredi 5 juin 2026.
Célébrons les Producteurs de chez nous au SUPER U Mordelles SUPER U Mordelles Mordelles 5 et 6 juin Ille-et-Vilaine
Accès libre
Présence de partenaires locaux
Le 5 & 6 juin nous avons le plaisir d’accueillir nos producteurs locaux !
Venez découvrir leurs produits frais, savoureux et de qualité, directement du terroir à votre assiette.
Une belle occasion de soutenir nos talents locaux et de partager un moment convivial en famille ou entre amis.
Venez nombreux !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T08:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T20:00:00.000+02:00
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SUPER U Mordelles 1 avenue des platanes mordelles Mordelles 35310 Ille-et-Vilaine