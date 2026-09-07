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Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Saint-Aubin-d’Aubigné, Super U Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-d’Aubigné

vendredi 9 octobre 2026 · Super U Saint-Aubin-d'Aubigné · Saint-Aubin-d'Aubigné

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Saint-Aubin-d’Aubigné, Super U Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-d’Aubigné

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
Super U Saint-Aubin-d'Aubigné
Adresse
2 allée de la Piloinais 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné
Ville
35250 Saint-Aubin-d'Aubigné
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Entrée libre

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Saint-Aubin-d’Aubigné Vendredi 9 octobre, 09h00 Super U Saint-Aubin-d’Aubigné Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T09:00:00+02:00 – 2026-10-09T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T09:00:00+02:00 – 2026-10-09T13:00:00+02:00

Super U Saint-Aubin-d’Aubigné 2 allée de la Piloinais 35250 Saint-Aubin-d’Aubigné Saint-Aubin-d’Aubigné 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne
À l’occasion de l’Api’Week, venez rencontrer nos apiculteurs partenaires dans votre magasin U ! #systemeu #producteursdecheznous

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