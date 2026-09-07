Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Super U La Suze-sur-Sarthe, Super U La Suze-sur-Sarthe, Les Trunetières, La Suze-sur-Sarthe

vendredi 9 octobre 2026 · Super U La Suze-sur-Sarthe, Les Trunetières · La Suze-sur-Sarthe

Informations pratiques

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Super U La Suze-sur-Sarthe Vendredi 9 octobre, 09h00 Super U La Suze-sur-Sarthe, Les Trunetières Sarthe

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T09:00:00+02:00 – 2026-10-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T09:00:00+02:00 – 2026-10-09T12:00:00+02:00

Super U La Suze-sur-Sarthe, Les Trunetières 72210 La Suze-sur-Sarthe La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire

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