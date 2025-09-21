CÉLÉLÉBRATION Ferme de Quincé Rennes

Festivités sous le soleil de Célélé

Dimanche 21 septembre, nous nous retrouverons à la Ferme de Quincé de 12h à 20h pour une grande Célélébration en hommage à notre Célélé .

Avec ses proches rennais, nous avions à cœur d’imaginer un moment qui lui ressemble : lumineux, festif et rempli de musique.

Au programme : des Dj Sets et B2B inédits entre ses ami·es DJ venu·es de Rennes, Lyon et Marseille, des concerts et autres surprises !

De la musique, des rencontres, de la fête et beaucoup d’amour, pour continuer à faire rayonner son énergie ensemble sous le soleil de fin d’été ☀️.

Cette journée sera l’occasion de soutenir plusieurs associations et leurs projets : le centre Eugène Marquis de Rennes et ses actions pour le bien-être des patients, l’association Cécile Étoile qui gère le jardin potager à Eugène Marquis, et l’association Espoir Cancer Ouest Lyonnais qui collabore avec le centre Léon Bérard de Lyon. Ces deux centres avaient accompagné Célestine avec beaucoup de bienveillance.

Les dons se feront via l’entrée à prix libre, la vente d’affiches et de t-shirts, et l’intégralité des bénéfices de bar sera également reversée au centre.

Vous n’êtes pas disponible mais souhaitez participer, voici la cagnotte : [https://www.helloasso.com/associations/35-volts/formulaires/2⁩](https://www.helloasso.com/associations/35-volts/formulaires/2⁩)

Dress code : joyeux et coloré !

Moules-frites sur réservation le midi, par téléphone au 07 66 43 82 58 ou sur [reservation@quince.bzh](mailto:reservation@quince.bzh)

Bière blonde et IPA, Cidre, Vins naturels sourcés par la team bar, Sirop, boissons artisanales, limonade, jus, thé,…

Il y en aura pour toutes les soifs !

Respect du cadre proposé, du lieu, des riverains et surtout respect de l’autre : nous vous invitons à entrer en contact avec les organisateurs, bénévoles pour nous signaler tout comportement déplacé.

Prudence sur les accès/routes menant à la fête.

Mégots hors cendriers interdits.

Nos amis les chiens sont acceptés, en laisse.

En cas de fortes pluies, nous serons contraints d’annuler l’évènement.

Ferme de Quincé – Le Haut Quincé – 35000 RENNES

Vélo (environ 15 min du centre de Rennes)

Bus C4, arrêt Dulac

Bus 12, arrêt Mandela

Bus 52 et 68, arrêt Robiquette

Chemin du Haut Quincé non accessible en voiture

Début : 2025-09-21T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T20:00:00.000+02:00

reservation@quince.bzh

Ferme de Quincé Ferme de Quincé, Le Haut Quincé, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35760 Ille-et-Vilaine