CELESTA CIRQUE DE NOEL – ESPACE JEAN GABIN – CHAPONNAY Chaponnay

CELESTA CIRQUE DE NOEL Début : 2025-12-14 à 16:30. Tarif : – euros.

Bienvenue au Cirque de Noël ! Un show magique haut en couleurs, poétique et rythmé où la musique en live et la poésie s’entrelacent pour enchanter petits et grands !C’est l’histoire de la famille Celesta qui œuvre pour recréer la magie de Noël.Ce ne sera pas sans compter les frasques de certains qui mettrons cet événement tant attendu en péril…Comment remédier à ces chamboulements ? Voilà une question que Mme Loyale et sa cheffe de brigade sont prêtes à régler !Accompagnez ces personnages drôles et attachants dans un spectacle où la magie de Noël prend vie !En passant par de la jonglerie, du fil, du clown, et bien d’autres, les numéros s’enchaînent mais ne se ressemblent pas ! Un spectacle enchanteur pour vous offrir un moment inoubliable en famille.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE JEAN GABIN – CHAPONNAY RUE DU STADE 69970 Chaponnay 69