Céleste et la lune – spectacle pour les tout petits A La Folie Théâtre PARIS

Céleste et la lune – spectacle pour les tout petits A La Folie Théâtre PARIS samedi 6 septembre 2025.

Céleste en camping

avec ses parents, n’arrive pas à dormir. Elle décide de sortir de sa tente, et

d’observer ce qui l’entoure.

La nature, les

bruits de la nuit, son reflet dans la mare…

Quand elle tombe

nez à nez avec la plus belle, la plus ronde, la plus lumineuse des lunes.

De nature

aventureuse et sans hésitation, Céleste saisit sa peluche et ensemble elles

vont tenter l’impossible : l’attraper !

Venez attraper la lune avec Céleste et son doudou ! Une aventure pour les tout-petits à la découverte de leurs émotions et de leur créativité.

Du samedi 06 septembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

samedi, dimanche

de 17h00 à 17h35

payant

Tarifs :

Adulte : 14€

Enfant : 10€

Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T20:00:00+02:00

fin : 2025-11-30T18:35:00+01:00

Date(s) : 2025-09-06T17:00:00+02:00_2025-09-06T17:35:00+02:00;2025-09-07T17:00:00+02:00_2025-09-07T17:35:00+02:00;2025-09-13T17:00:00+02:00_2025-09-13T17:35:00+02:00;2025-09-14T17:00:00+02:00_2025-09-14T17:35:00+02:00;2025-09-20T17:00:00+02:00_2025-09-20T17:35:00+02:00;2025-09-21T17:00:00+02:00_2025-09-21T17:35:00+02:00;2025-09-27T17:00:00+02:00_2025-09-27T17:35:00+02:00;2025-09-28T17:00:00+02:00_2025-09-28T17:35:00+02:00;2025-10-04T17:00:00+02:00_2025-10-04T17:35:00+02:00;2025-10-05T17:00:00+02:00_2025-10-05T17:35:00+02:00;2025-10-11T17:00:00+02:00_2025-10-11T17:35:00+02:00;2025-10-12T17:00:00+02:00_2025-10-12T17:35:00+02:00;2025-10-18T17:00:00+02:00_2025-10-18T17:35:00+02:00;2025-10-19T17:00:00+02:00_2025-10-19T17:35:00+02:00;2025-10-25T17:00:00+02:00_2025-10-25T17:35:00+02:00;2025-10-26T17:00:00+02:00_2025-10-26T17:35:00+02:00;2025-11-01T17:00:00+02:00_2025-11-01T17:35:00+02:00;2025-11-02T17:00:00+02:00_2025-11-02T17:35:00+02:00;2025-11-08T17:00:00+02:00_2025-11-08T17:35:00+02:00;2025-11-09T17:00:00+02:00_2025-11-09T17:35:00+02:00;2025-11-15T17:00:00+02:00_2025-11-15T17:35:00+02:00;2025-11-16T17:00:00+02:00_2025-11-16T17:35:00+02:00;2025-11-22T17:00:00+02:00_2025-11-22T17:35:00+02:00;2025-11-23T17:00:00+02:00_2025-11-23T17:35:00+02:00;2025-11-29T17:00:00+02:00_2025-11-29T17:35:00+02:00;2025-11-30T17:00:00+02:00_2025-11-30T17:35:00+02:00

A La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS

https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=426 +33143551480 https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/