Céleste ma planète Ferrières Martigues

Céleste ma planète Jeudi 18 décembre 2025 de 19h à 20h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

À l’approche des fêtes de Noël, laissez-vous embarquer dans l’univers saisissant et original de ce polar à voir en famille !Familles

Adaptant le roman de Timothée de Fombelle, Didiez Ruiz réussit une pièce musicale à la fois délicate, émouvante et amusante. Dans un futur pas si lointain, un adolescent solitaire vit dans une mégapole de tours de verres et ne manque de rien. Tout bascule le jour de l’arrivée de la belle Céleste à l’école. Lorsque celle-ci disparaît soudainement, il quitte tout pour partir à sa recherche, bien décidé à aller jusqu’au Pôle Nord s’il le faut. Un coup de foudre, une disparition, une course contre la montre pour la secourir réussira-t-il ? Et si l’amour pouvait sauver le monde ? Fable écologique à l’intrigue trépidante, Céleste ma planète fait réfléchir sans être didactique ni plombant si la planète était une personne, on ferait tout la sauver . .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

