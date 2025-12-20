CELESTE – TEMPLE NEUF Metz

CELESTE Début : 2026-01-29 à 18:45. Tarif : – euros.

CELESTE : LE SPECTACLE IMMERSIFDu 14 novembre 2025 au 1er février 2026. CELESTE – LE SPECTACLE IMMERSIF QUI ILLUMINE L’HIVER À METZPlongez au cœur du Temple Neuf, joyau emblématique de Metz, pour un voyage sensoriel inédit. Lumière, vidéomapping, lasers et son spatialisé s’unissent pour sublimer l’architecture et révéler l’histoire fascinante du lieu.Un show exceptionnel de plus de 40 minutes, créé sur mesure, entre poésie visuelle et technologie immersive.Une parenthèse magique entre le festival Constellations et l’ambiance féérique des Marchés de Noël. Une expérience unique à vivre en famille, entre amis ou en amoureux – au cœur de Metz cet hiver.CÉLESTE est un spectacle de vidéomapping immersif qui repousse les limites de l’architecture et de la lumière pour offrir une expérience poétique et métaphysique.Ce projet se déploie au sein du Temple Neuf à Metz, explorant la relation entre la matière et l’invisible, l’histoire et l’intemporel à travers cinq actes. La lumière devient un vecteur d’émotions et de réflexion, guidant le spectateur à travers une transformation de l’espace et de la perception.Sous la direction artistique de Jérémie Bellot, CÉLESTE transforme le Temple Neuf en un lieu d’expression lumineuse et poétique. La manipulation subtile de la lumière et de l’architecture interroge des thèmes universels tels que la mémoire, l’élévation spirituelle et la communion entre l’homme et l’univers.Le spectacle met en dialogue le passé et le présent, le matériel et le spirituel, en faisant de l’architecture du Temple un support vivant. Chaque faisceau lumineux sculpte l’espace et métamorphose le monument, plongeant le spectateur dans une expérience sensorielle et introspective qui éveille des questionnements profonds sur le temps, la mémoire et l’invisible.• Horaires : 4 à 5 séances par soir, dès 17h• Durée : environ 40 minutes• Âge : Spectacle adapté à tout âge à partir de 3 ans

TEMPLE NEUF 2 PLACE DE LA COMÉDIE 57000 Metz 57