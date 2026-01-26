Celestial Espace Fayolle Guéret

Celestial

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09 2026-05-09

Pas loin du Hellfest un message venu du ciel, un autel au nom du soleil et une inexorable destinée vouée aux

étoiles…

Le quatrième disque de Mantra est résolument le plus ambitieux. La matière de ce nouveau set a été

créée au cours de neuf sessions d’isolement d’une durée d’une semaine, réparties sur deux ans et demi.

Mantra construit un récit à la fois mystique et terriblement pragmatique où d’autres mondes sont possibles.

Le sort de notre espèce, déchirée entre conquête et sobriété, est encapsulé dans un mystérieux disque

tombé du ciel. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

English : Celestial

