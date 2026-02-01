Célestin L’Évadée Chalon-sur-Saône

Célestin

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Célestin vous propose une expérience unique, étonnante et sincère où l’émotion humaine partagée détrône la frénésie technologique du monde actuel. Un voyage amouristique , poétique et musical vers l’essentiel, au cours duquel on s’aperçoit avec un plaisir rassurant qu’on se passe volontiers des artifices et maquillages qui ont fini par nous sembler indispensables. En tournée mondiale avec son duo Fills Monkey , Célestin atterrit à L’Évadée en trio avec Racheal Ofori (chœurs) et Julien Lacharme (guitare) pour un concert exceptionnel à ne pas manquer. .

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Célestin

L’événement Célestin Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)