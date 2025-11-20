Célestin en concert à la Scène Parisienne pour la sortie de l’album Viens avec Moi La Scène Parisienne Paris

Pour fêter la sortie de l’album, Célestin sera sur scène le jeudi 20 novembre 2025 à La Scène Parisienne, dans le 9ᵉ arrondissement de Paris. Ce concert marquera le lancement officiel de Viens avec moi et offrira au public l’occasion de découvrir les nouvelles chansons en live, dans une atmosphère intime, rythmée et pleine de complicité.

Accompagné de ses musiciens, Célestin promet un spectacle à son image : vivant, généreux, percutant, où la musique et l’humour se mêlent à une émotion sincère.

Avec Viens avec moi, Célestin poursuit son aventure solo et affirme une nouvelle couleur musicale. Derrière ce nom doux et rêveur se cache Sébastien Rambaud, musicien, chanteur et batteur, également connu comme la moitié du duo Fills Monkey.



Ce nouvel album, prévu pour le 15 novembre 2025, marque un tournant : plus rock, plus affirmé, sans rien perdre de la poésie et de la mélodie qui caractérisent sa plume.

Le jeudi 20 novembre 2025

de 21h00 à 23h00

payant

à partir de 14 euros

Tout public.

La Scène Parisienne 34 Rue Richer 75009 Paris

https://linktr.ee/celestinofficiel