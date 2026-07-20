Celestin en concert Rue du Bourg Curtil-sous-Buffières
samedi 1 août 2026 · Rue du Bourg · Curtil-sous-Buffières
Informations pratiques
Curtil-sous-Buffières
Celestin en concert
Rue du Bourg Cour de la Mairie Curtil-sous-Buffières Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 23:59:00
Date(s) :
2026-08-01
Auteur, compositeur et interprète, Célestin nous invitera à partager sa vision du monde qui mêle humour et poésie.
Seul à la guitare, Célestin sera en concert dans la cour de la mairie. .
Rue du Bourg Cour de la Mairie Curtil-sous-Buffières 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté curtil.fl@gmail.com
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English : Celestin en concert
L’événement Celestin en concert Curtil-sous-Buffières a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)