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AGENDA · Curtil-sous-Buffières

Celestin en concert Rue du Bourg Curtil-sous-Buffières

samedi 1 août 2026 · Rue du Bourg · Curtil-sous-Buffières

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue du Bourg
Adresse
Cour de la Mairie
Ville
71520 Curtil-sous-Buffières
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Curtil-sous-Buffières

Celestin en concert

Rue du Bourg Cour de la Mairie Curtil-sous-Buffières Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :
2026-08-01

Auteur, compositeur et interprète, Célestin nous invitera à partager sa vision du monde qui mêle humour et poésie.
Seul à la guitare, Célestin sera en concert dans la cour de la mairie.   .

Rue du Bourg Cour de la Mairie Curtil-sous-Buffières 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   curtil.fl@gmail.com

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English : Celestin en concert

L’événement Celestin en concert Curtil-sous-Buffières a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)