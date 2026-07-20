Celestin en concert Rue du Bourg Curtil-sous-Buffières

Informations pratiques

Curtil-sous-Buffières

Celestin en concert

Rue du Bourg Cour de la Mairie Curtil-sous-Buffières Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01

Auteur, compositeur et interprète, Célestin nous invitera à partager sa vision du monde qui mêle humour et poésie.

Seul à la guitare, Célestin sera en concert dans la cour de la mairie. .

Rue du Bourg Cour de la Mairie Curtil-sous-Buffières 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté curtil.fl@gmail.com

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English : Celestin en concert

L’événement Celestin en concert Curtil-sous-Buffières a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)