Célestin en concert sans électricité pour la Saint Valentin La Divine Comédie Paris

Célestin est en tournée pour nous faire découvrir son dernier album Viens avec moi : des chansons ciselées, drôles, tendres et parfois plus rock qui témoignent du talent de ce multi-instrumentiste à suivre.

Célestin vous propose une expérience unique, étonnante et sincère où

l’émotion humaine partagée détrône la frénésie technologique du monde

actuel.

Un voyage « amouristique », poétique et musical vers

l’essentiel, au cours duquel on s’aperçoit avec un plaisir rassurant

qu’on se passe volontiers des artifices et maquillages qui ont fini par

nous sembler indispensables.

Pour le soirée de Saint-Valentin, Célestin propose un concert « sans électricité », une immersion acoustique totale dans un cadre intimiste. Les places sont limitées, la réservation est donc fortement conseillée.

A découvrir le 14/02/2026 à La Divine Comédie à Paris.

Le samedi 14 février 2026

de 20h00 à 23h00

payant

dès 14 euros

Tout public.

La Divine Comédie 2 rue Saulnier 75002 Paris

