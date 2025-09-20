Célestin Espanet, maire de 1935-1941 à 1944-1945, nous raconte Aubagne. Médiathèque municipale Aubagne

Célestin Espanet, maire de 1935-1941 à 1944-1945, nous raconte Aubagne. Samedi 20 septembre, 15h00 Médiathèque municipale Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Conférence, lectures et déambulation.

Eliane Beguoin évoquera les souvenirs de son grand-père agrémentés des lectures de Coraline Rey puis vous partirez dans les pas de Célestin Espanet à travers les rues d’Aubagne.

Médiathèque municipale Rue du Lieutenant Flandi 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181990 https://mediatheque.aubagne.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

© Archives municipales d’Aubagne, Fonds Beguoin 6 S 385