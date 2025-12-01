Célestine l’agricultrice route de la Maison du Comté Poligny
Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR
Début : 2025-12-26 17:00:00
fin : 2026-01-02
Visite Guidée Théâtralisée en Nocturne
Célestine l’agricultrice embarque toute votre famille pour une visite guidée amusante et une dégustation gourmande ! .
route de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
