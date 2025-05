Célé’té en Vallé du célé Balade hydrogéologique entre Blars et Marcilhac-sur-Célé – Sauliac-sur-Célé, 1 juin 2025 10:30, Sauliac-sur-Célé.

Au travers du causse, l’eau de pluie passe sous terre et rejoint le Célé par une multitude de cavités et de résurgences. Venez découvrir ce parcours avec des hydrogéologues du Parc-Géoparc lors d’une balade entre causse et rivière (entre Blars et Marcilhac-sur-Célé)

Rendez-vous à l’église de Blars

12km niveau facile

Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés ainsi qu’un pique-nique. .

Eglise de Blars

Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie +33 5 65 11 47 65

English :

Through the causse, rainwater flows underground to reach the Célé via a multitude of cavities and resurgences. Come and discover this route with hydrogeologists from the Parc-Géoparc during a walk between the causse and the river (between Blars and Marcilhac-sur-Célé)

German :

Durch die Causse fließt das Regenwasser unterirdisch und gelangt durch eine Vielzahl von Höhlen und Wiederherstellungsquellen in die Célé. Entdecken Sie diesen Weg mit Hydrogeologen des Parc-Géoparc bei einem Spaziergang zwischen Causse und Fluss (zwischen Blars und Marcilhac-sur-Célé)

Italiano :

Attraverso la causse, l’acqua piovana scorre nel sottosuolo per raggiungere il Célé attraverso una moltitudine di cavità e risorgive. Venite a scoprire questo percorso con gli idrogeologi del Parc-Géoparc durante una passeggiata tra la causse e il fiume (tra Blars e Marcilhac-sur-Célé)

Espanol :

A través del causse, el agua de lluvia fluye bajo tierra para llegar al Célé por una multitud de cavidades y resurgencias. Venga a descubrir este recorrido con los hidrogeólogos del Parc-Géoparc durante un paseo entre el causse y el río (entre Blars y Marcilhac-sur-Célé)

