Célé’té en Vallée du Célé Animation pêche sur Figeac Figeac
Célé’té en Vallée du Célé Animation pêche sur Figeac Figeac dimanche 21 juin 2026.
Figeac
Célé’té en Vallée du Célé Animation pêche sur Figeac
chemin du moulin de la porte Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00
Date(s) :
2026-06-21
L’AAPPMA de Figeac vous invite à découvrir la pêche à la carpe sur les abords du Célé
L’AAPPMA de Figeac vous invite à découvrir la pêche à la carpe sur les abords du Célé. Les bénévoles vous proposeront une initiation à la pêche à la mouche pour ceux qui veulent faire leurs premiers pas et s’adonner à cette technique. Ils vous guideront au travers de notre territoire afin de découvrir les parcours les plus adaptés à votre pêche. Ruisseaux, lacs et rivières vous attendent … Venez fêter avec nous l’émotion qu’ils nous offrent de les parcourir librement.
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chemin du moulin de la porte Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 29 64 80 94 sauvegardeducele@gmail.com
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English :
Figeac AAPPMA invites you to discover carp fishing on the banks of the Célé river
L’événement Célé’té en Vallée du Célé Animation pêche sur Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac
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