Figeac

Célé’té en Vallée du Célé Animation pêche sur Figeac

chemin du moulin de la porte Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

L’AAPPMA de Figeac vous invite à découvrir la pêche à la carpe sur les abords du Célé

L’AAPPMA de Figeac vous invite à découvrir la pêche à la carpe sur les abords du Célé. Les bénévoles vous proposeront une initiation à la pêche à la mouche pour ceux qui veulent faire leurs premiers pas et s’adonner à cette technique. Ils vous guideront au travers de notre territoire afin de découvrir les parcours les plus adaptés à votre pêche. Ruisseaux, lacs et rivières vous attendent … Venez fêter avec nous l’émotion qu’ils nous offrent de les parcourir librement.

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chemin du moulin de la porte Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 29 64 80 94 sauvegardeducele@gmail.com

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English :

Figeac AAPPMA invites you to discover carp fishing on the banks of the Célé river

L’événement Célé’té en Vallée du Célé Animation pêche sur Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac