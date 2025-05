Célé’té en Vallée du Célé, dernières nouvelles du KARST Le GOUFFIO de Béduer – Cambes, 6 juin 2025 20:30, Cambes.

Lot

Célé’té en Vallée du Célé, dernières nouvelles du KARST Le GOUFFIO de Béduer Salle des fêtes Cambes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 20:30:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Le causse recèle de beautés cachées souterraines. L’eau a façonné des paysages originaux et à creusé son chemin pour organiser les écoulements souterrains de façon souvent surprenante c’est le karst !

Venez découvrir tout celà et les découvertes faites à la rivière souterraine du « gouffio » de Béduer.

En présence de découvreurs et avec leComité Départemental de Spéléologie du Lot. .

Salle des fêtes

Cambes 46100 Lot Occitanie

English :

The Causse region conceals a wealth of hidden underground beauty. Water has shaped original landscapes and carved out its own path to organize underground flows in often surprising ways: this is karst!

German :

Die Causse birgt verborgene unterirdische Schönheiten. Das Wasser hat ursprüngliche Landschaften geformt und sich seinen Weg gegraben, um die unterirdischen Abflüsse auf oft überraschende Weise zu organisieren: das ist der Karst!

Italiano :

La regione di Causse è ricca di bellezze sotterranee nascoste. L’acqua ha modellato paesaggi originali e si è fatta strada per organizzare i flussi sotterranei in modi spesso sorprendenti: questo è il carsismo!

Espanol :

La región de Causse está llena de bellezas subterráneas ocultas. El agua ha modelado paisajes originales y se ha abierto paso para organizar los flujos subterráneos de formas a menudo sorprendentes: ¡esto es el karst!

L’événement Célé’té en Vallée du Célé, dernières nouvelles du KARST Le GOUFFIO de Béduer Cambes a été mis à jour le 2025-05-11 par Pnr des Causses du Quercy