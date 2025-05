Célé’té en vallée du Célé pollution de l’eau, une brève histoire du néolithique aux stations d’épuration – Saint-Perdoux, 7 juin 2025 18:30, Saint-Perdoux.

Lot

Célé’té en vallée du Célé pollution de l’eau, une brève histoire du néolithique aux stations d’épuration Salle des fêtes Saint-Perdoux Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 18:30:00

fin : 2025-06-07 20:30:00

Date(s) :

2025-06-07

Jean-Jacques Pernelle, microbiologiste et ancien directeur de recherche à IRSTEA devenue l’INRAE, vous invite à entrevoir une histoire méconnue de l’homme , à travers la pollution de l’eau.

En remontant à une époque qui pourrait nous sembler dépourvue de ce problème et en parcourant le temps jusqu’à nos jours, Jean-Jacques Pernelle vous fera découvrir de façon singulière et pédagogique comment a émergé tardivement le prise de conscience de cette pollution et de quelle manière nous y faisons face. .

Salle des fêtes

Saint-Perdoux 46100 Lot Occitanie +33 5 65 11 47 65

English :

Jean-Jacques Pernelle, microbiologist and former director of research at IRSTEA, now INRAE, invites you to glimpse a little-known history of mankind, through water pollution.

German :

Jean-Jacques Pernelle, Mikrobiologe und ehemaliger Forschungsleiter bei IRSTEA, heute INRAE, lädt Sie ein, einen Blick auf eine unbekannte Geschichte des Menschen zu werfen, die sich mit der Verschmutzung von Wasser befasst.

Italiano :

Jean-Jacques Pernelle, microbiologo ed ex direttore di ricerca dell’IRSTEA (ora INRAE), vi invita a dare un’occhiata alla storia poco conosciuta dell’umanità attraverso l’inquinamento delle acque.

Espanol :

Jean-Jacques Pernelle, microbiólogo y antiguo director de investigación del IRSTEA (ahora INRAE), le invita a echar un vistazo a la poco conocida historia de la humanidad a través de la contaminación del agua.

L’événement Célé’té en vallée du Célé pollution de l’eau, une brève histoire du néolithique aux stations d’épuration Saint-Perdoux a été mis à jour le 2025-05-11 par OT Figeac