Célé'té en vallée du célé: Projection du film « Le Drauzou la pêche aux fantômes » – Figeac, 9 juin 2025 20:30, Figeac.

Lot

Célé'té en vallée du célé: Projection du film « Le Drauzou la pêche aux fantômes » Salle des fêtes Figeac Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-06-09 20:30:00

fin : 2025-06-09

2025-06-09

Le Drauzou, petit ruisseau en perpétuelle transformation, témoigne des effets du changement climatique. Nicolas, un pêcheur amateur, questionne les dérives de son activité et celle de ses pairs (et pères) pêcheurs. Ce documentaire présente un vivier d’insolites et de doyens pêcheurs ayant tous un goût pour la friture, le menu fretin et les souvenirs passés. Documentaire d’Achill Robert, réalisateur, d’Yan Clément, opérateur prise de vues et de Nino Paton, opérateur prise de son, avec Nicolas Galtié, intervenant principal.

La projection sera suivie d’un temps d’échange et de discussion et du pot de l’amitié. .

Salle des fêtes

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 11 47 65

English :

The Drauzou, a small stream in perpetual transformation, bears witness to the effects of climate change. Nicolas, an amateur fisherman, questions the excesses of his activity and that of his fishing peers (and fathers). This documentary presents an unusual group of fishermen with a taste for fried fish, small fry and past memories. Documentary by Achill Robert, director, Yan Clément, camera operator and Nino Paton, sound operator, with Nicolas Galtié, main speaker.

German :

Der Drauzou, ein kleiner Bach, der sich ständig verändert, zeugt von den Auswirkungen des Klimawandels. Nicolas, ein Hobbyfischer, hinterfragt die Auswüchse seiner Tätigkeit und die seiner Fischerkollegen (und -väter). Dieser Dokumentarfilm präsentiert einen Pool von ungewöhnlichen und dienstältesten Fischern, die alle eine Vorliebe für Frittiertes, Kleingetier und vergangene Erinnerungen haben. Dokumentarfilm von Achill Robert, Regisseur, Yan Clément, Kameramann, und Nino Paton, Tonmeister, mit Nicolas Galtié als Hauptsprecher.

Italiano :

Il Drauzou, un piccolo torrente in perenne trasformazione, testimonia gli effetti del cambiamento climatico. Nicolas, un pescatore dilettante, si interroga sugli eccessi della sua attività e di quella dei suoi coetanei (e padri). Questo documentario presenta un gruppo di pescatori insoliti e decani, tutti con il gusto del pesce fritto, dei piccoli avanzi e dei ricordi del passato. Documentario di Achill Robert, regista, Yan Clément, operatore di ripresa e Nino Paton, operatore del suono, con Nicolas Galtié, collaboratore principale.

Espanol :

El Drauzou, un pequeño arroyo en perpetua transformación, es testigo de los efectos del cambio climático. Nicolas, pescador aficionado, se interroga sobre los excesos de su actividad y la de sus compañeros (y padres) de pesca. Este documental presenta a un grupo de pescadores insólitos y decanos, todos ellos con gusto por el pescado frito, los alevines y los recuerdos del pasado. Documental de Achill Robert, director, Yan Clément, operador de cámara y Nino Paton, operador de sonido, con Nicolas Galtié, colaborador principal.

