Célé’té en Vallée du Célé, spectacle à Figeac « Rhabillé pour l’hiver » – l’Arrosoir Figeac, 12 juin 2025 19:30, Figeac.

Lot

Célé’té en Vallée du Célé, spectacle à Figeac « Rhabillé pour l’hiver » l’Arrosoir 5, rue du Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12 19:30:00

fin : 2025-06-12

Date(s) :

2025-06-12

Une fausse émission de TV où le public répond à des questions sur le thème de l’eau et gagne le droit de rhabiller le présentateur !

Un vestiaire de vêtements ridicules est en effet utilisé par le public pour rhabiller l’animateur à chaque bonne réponse.

Spectacle humouristique et interactif de Cédric de l’association Lucioles de Figeac « il sait comment il arrive…mais pas comment il finit l’émission ! .

l’Arrosoir 5, rue du Crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie

English :

A fake TV show where the public answers questions on the theme of water and wins the right to dress the presenter!

A wardrobe of ridiculous clothes is used by the audience to dress the presenter for each correct answer.

German :

Eine falsche Fernsehsendung, in der das Publikum Fragen zum Thema Wasser beantwortet und das Recht gewinnt, den Moderator neu einzukleiden!

Eine Garderobe mit lächerlichen Kleidungsstücken wird nämlich vom Publikum benutzt, um den Moderator bei jeder richtigen Antwort neu einzukleiden.

Italiano :

Un finto programma televisivo in cui il pubblico risponde a domande sul tema dell’acqua e vince il diritto di vestire il presentatore!

Un guardaroba di abiti ridicoli viene utilizzato dal pubblico per vestire il presentatore per ogni risposta corretta.

Espanol :

Un falso programa de televisión en el que el público responde a preguntas sobre el tema del agua y gana el derecho a vestir al presentador

El público utiliza un armario de ropa ridícula para vestir al presentador por cada respuesta correcta.

L’événement Célé’té en Vallée du Célé, spectacle à Figeac « Rhabillé pour l’hiver » Figeac a été mis à jour le 2025-05-11 par OT Figeac