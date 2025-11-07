Célia Kameni Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Célia Kameni Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Vendredi 7 novembre, 21h00 Tarifs : 15€ à 5€

Indie-pop, soul, jazz

Chanteuse reconnue pour ses remarquables réalisations et collaborations dans l’univers du jazz, Célia Kameni explore aujourd’hui de nouveaux horizons et se lance dans son premier projet solo avec _Méduse_.

Début : 2025-11-07T21:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T22:10:00.000+01:00

Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie, 35131, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine