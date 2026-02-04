Célia Oneto Bensaid, la musique au féminin Chapelle de l’Oratoire Le Mans
samedi 7 mars 2026.
Célia Oneto Bensaid, la musique au féminin
Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07 21:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Concert dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes.
Avec passion et exigence, la pianiste Célia Oneto Bensaid redonne vie aux œuvres oubliées de compositrices d’exception. Un concert comme une redécouverte, porté par une artiste engagée et lumineuse
19h30 Chapelle de l’Oratoire
Tout public .
Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
Concert as part of Women’s Rights Week.
