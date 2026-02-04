Célia Oneto Bensaid, Master-Class Chapelle de l’Oratoire Le Mans

Célia Oneto Bensaid, Master-Class

Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06 21:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Concert dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes.

Les grands élèves du Conservatoire travailleront en classes de maître avec l’artiste invitée. Une séance publique où un musicien confirmé transmet son expérience à un élève en situation de jeu, permettant à tous d’apprendre à travers l’échange et l’écoute

18h Chapelle de l’Oratoire

Tout public .

English :

Concert as part of Women’s Rights Week.

