CÉLIA ONETO BENSAID (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

CÉLIA ONETO BENSAID (PIANO AUX JACOBINS)
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 40 EUR
Début : 2025-09-15 20:00:00
fin : 2025-09-15
2025-09-15
Pour ce récital, organisé en partenariat avec le Palazzetto Bru Zane, Célia Oneto Bensaid a composé un programme virtuose et charmeur autour de Paris au XIXe siècle.
Un passionnant dialogue entre Chopin et Farrenc, Alkan, Bizet ou Guilmant… s’engage pour notre plus grand plaisir.
Au programme
FARRENC Air russe varié
CHOPIN Nocturne op. 48 n°1
BIZE- Variations chromatiques
CHOPIN Nocturne op. 27 n°2
GUILMANT La Gazelle op. 11
HELLER Élégie et Marche funèbre Aux mânes de Frédéric Chopin
ALKAN Trois Morceaux op. 15, n°3 Morte 7 .
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com
English :
For this recital, organized in partnership with the Palazzetto Bru Zane, Célia Oneto Bensaid has composed a virtuoso and charming program revolving around 19th-century Paris.
German :
Für dieses Recital, das in Zusammenarbeit mit dem Palazzetto Bru Zane organisiert wurde, hat Célia Oneto Bensaid ein virtuoses und charmantes Programm rund um Paris im 19.
Italiano :
Per questo recital, organizzato in collaborazione con il Palazzetto Bru Zane, Célia Oneto Bensaid ha composto un programma virtuoso e affascinante ambientato nella Parigi del XIX secolo.
Espanol :
Para este recital, organizado en colaboración con el Palazzetto Bru Zane, Célia Oneto Bensaid ha compuesto un programa virtuoso y encantador ambientado en el París del siglo XIX.
