CELIA PELLUET – ESPACE GERSON Lyon

CELIA PELLUET Début : 2026-05-08 à 20:30. Tarif : – euros.

Docteure en physique quantique au CNES (Centre National d’Études Spatiales), chroniqueuse dans l’émission “La Dernière” le dimanche sur Radio Nova et Humoriste, Célia Pelluet se lance avec son tout premier seule en scène :Peut-on concilier gravité et légèreté ? “*Les particules hésitent aussi”* est un spectacle en cours d’expérimentation, entre stand-up, chansons et récits scientifiques. À travers des anecdotes, des indignations plus ou moins absurdes, des digressions sur l’espace, les ex ou les injonctions à choisir une voie, Célia s’interroge : une particule peut-elle hésiter ? Peut-on choisir de ne pas choisir ? Ce spectacle drôle, léger et accessible est traversé par des moments d’émerveillement sur la science. Avec de la musique, de la vulnérabilité et de l’autodérision, Célia explore les contradictions et les doutes, tout en célébrant la beauté de la science, entre rigueur et légèreté.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69