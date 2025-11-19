CELIA WA HARLEM GOSPEL TRAVELERS – L’Astrolabe Orleans

CELIA WA HARLEM GOSPEL TRAVELERS Début : 2026-02-03 à 20:00. Tarif : – euros.

CELIA WA (BLUES – GUADELOUPE)Après quelques siècles et beaucoup d’histoire(s), la diaspora africaine sur le continent nord-américain a enfanté le blues. Et, plus au sud, dans les Caraïbes, d’autres musiques dont Célia Wa est une des héritières. D’origine guadeloupéenne, la chanteuse et musicienne Célia Wa a les pieds dans le gwo-ka ancestral de son île et le cœur dans la soul contemporaine. Ses racines croissent et fleurissent dans une musique créole sublimée sur l’album Fasadé, où les rythmes ternaires et la flûte font monter la magie, et l’effet Wa(ouh).HARLEM GOSPEL TRAVELERS (GOSPEL – USA)Alors que les USA traversent une page sombre de leur histoire, il faut saluer l’existence des Harlem Gospel Travelers. D’abord parce que leur musique, puisée dans le gospel (synonyme de « soul religieuse ») des années 60 et 70, donne le sourire, redonne l’espoir, fait danser et peut provoquer l’extase. Ensuite parce que ces drôles de paroissiens d’Amérique sont ouvertement queer, prônant la liberté, l’affirmation de soi et le respect des autres autant que la parole divine. Le gospel n’avait rien connu d’aussi jubilatoire et subversif depuis le pasteur Little Richard.

L’Astrolabe Entree : Boulevard Jean JAURES 45000 Orleans 45