CELIA WA ONDES – LA MAMISELE Saubrigues

CELIA WA ONDES Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

Célia WaRadio Nova : « Soul kréyol du futur » Télérama : « l’aboutissement d’une introspection créole, entre soul dansante et groove tendre, tradition et R’n’B conscient »À la fois organique, avec sa voix et sa flûte traversière, et électronique. Toujours ancrée dans l’influence du gwoka, Célia Wa avait étudié à l’école du maître Georges ­Troupé. Entourée de Xavier Belin aux claviers, de Christophe Négrit à la batterie et de tambour ka, Célia Wa propose une fusion musicale qui crée un univers sonore futuriste ancré dans les racines culturelles antillaises, où la flûte traversière se mêle harmonieusement aux beats électroniques et aux percussions traditionnelles. Elle invente le Karibfutursound. Avec ce genre musical innovant, elle fusionne les rythmes traditionnels caribéens, notamment le gwo ka, avec des sonorités électroniques modernes, du jazz, de la soul et du hip-hop.Un voyage temporel entre passé ancestral et futur imaginé.1ère partie : OndesDécouverte Plateau Musicalarue de LuxeyOndes est la révélation Rap/Slam de l’année en Nouvelle Aquitaine.Il séduit et embarque son public sur des textes et une musique très actuelle. Son énergie communicative galvanise le public pour des concerts mémorables. Nous avons proposé à ce jeune artiste, de venir défendre ses textes (que l’on sait bien écrits) devant un public en majorité peu habitué à l’esthétique Rap…Laissez-vous surprendre par la relève !Concert assis/deboutOuverture des portes 19H30 – Concert 20H30Buvette et plat du jour annoncé sur les réseaux sociaux 8€CB acceptéeCarte de fidélité : 4 billets achetés = 1 plat 1 boisson offerteEntrée libre pour les moins de 18 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA MAMISELE PLACE DE LA MAIRIE 40230 Saubrigues 40