Célibataire mode d’emploi Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Célibataire mode d’emploi Comédie d’Aix Aix-en-Provence vendredi 18 juillet 2025.

Célibataire mode d’emploi

Vendredi 18 juillet 2025 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 20:30:00

fin : 2025-07-18 22:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Bienvenue dans un monde où les femmes s’assument, les femmes s’émancipent, s’expriment librement et se battent, les célibataires ne sont pas des célibattantes mais plutôt des célibérées !

Alors … est-ce qu’un homme beau, intelligent et sensible est-il une rumeur ? Celui que l’on découvre devant l’écran de son ordinateur n’est peut-être pas celui que l’on croit !!! Il est parfois très loin de la réalité !



Artiste Mélisande Martel

Metteur en scène Nathalie Hardouin. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Welcome to a world where women assume their rights, women are emancipated, express themselves freely and fight, single women are not single but rather single women!

German :

Willkommen in einer Welt, in der Frauen zu sich selbst stehen, sich emanzipieren, sich frei ausdrücken und kämpfen, in der Singles keine Singles sind, sondern eher Singlefrauen!

Italiano :

Benvenuti in un mondo in cui le donne sono assertive, emancipate, libere di esprimersi e di lottare, in cui le donne single non sono single ma piuttosto donne single!

Espanol :

Bienvenidos a un mundo en el que las mujeres son asertivas, emancipadas, libres de expresarse y de luchar, en el que las mujeres solteras no son solteras, sino mujeres solteras

L’événement Célibataire mode d’emploi Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence