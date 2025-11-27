CELIBATAIRES – COMEDIE DE METZ Metz

JOHNNY HALLYDAY ROCK’N’ROLL SHOW Début : 2026-04-18 à 20:30. Tarif : – euros.

Le JOHNNY HALLYDAY ROCK’N’ROLL Le spectacle qui allume le feu !Un show 100 % HOMMAGE – 0 % IMITATION, puissant, vibrant et totalement authentique.10 Musiciens sur scène dont une section CuivresCe spectacle est porté par l’association Jour J Heure H, en partenariat avec l’association alsacienne Jour J Heure HPlus qu’un concert : un spectacle unique de plus de 2h15, porté par Yvan Dantzer et ses 9 musiciens survoltés, avec des arrangements fidèles aux seventies.A quoi vous attendre ?Plus de 30 chansons interprétées avec authenticité par Yvan DantzerPlus de 2h15 de Showun spectacle avec entracte.Soyez prêts le jour j heure HA découvrir : www.hesperides-events.com/jjhhshowL’association Jour J heure H a pour objectifs de rendre hommage à l’oeuvre de Johnny Hallyday à travers son spectacle Johnny Hallyday Rock’n’Roll Show et de promouvoir le rock et blues en Alsace à travers la programmation d’artistes.

ESPACE GRUN 32 RUE GEORGES RISLER 68704 Cernay Cedex 68