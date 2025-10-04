CELIBATAIRES – DOMAINE PIERACCI Saint-Cyr Sur Mer

CELIBATAIRES Début : 2025-10-04 à 19:00. Tarif : – euros.

Deux femmes, deux célibataires, deux façons d’appréhender l’amour.Célia et Valentine sont amies. Elles partagent énormément de passions mais surtout elles partagent quelque chose dont elles aimeraient se débarrasser à tout prix… Leur célibat.Suivez les pérégrinations de ces deux femmes aux caractères bien trempés dans leurs recherches pour trouver Le bon . De club de rencontre en boite de nuit, de Tinder en Meetic, de rencontres fortuites en rencontres hasardeuses, ces deux femmes vont vous faire partager leurs expériences, leurs coups de gueules, leurs coups de coeurs, leurs coups ratés, leurs joies, leurs peines…Une comédie sur deux femmes modernes, qui parle de rencontre, de séduction, d’amour… Avec des angles distincts, des points de vues différents abordés parfois de manière grave, parfois de manière légère mais toujours avec humour.

DOMAINE PIERACCI 975 CHEMIN DU SAUVET 83270 Saint-Cyr Sur Mer 83