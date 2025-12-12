CELIBATAIRES – THEATRE LA CARRETERIE Avignon

CELIBATAIRES Début : 2025-12-31 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie à voir en couple…ou pas !!Deux femmes, deux célibataires, deux façons d’appréhender l’amour.Célia et Valentine sont amies. Elles partagent énormément de passions mais surtout elles partagent quelque chose dont elles aimeraient se débarrasser à tout prix… Leur célibat.Suivez les pérégrinations de ces deux femmes aux caractères bien trempés dans leurs recherches pour trouver Le bon . De clubs de rencontres en boîtes de nuit, de Tinder en Meetic, de rencontres fortuites en rencontres hasardeuses, ces deux femmes vont vous faire partager leurs expériences, leurs coup de gueules, leurs coups de coeurs, leurs coups ratés, leurs joies, leurs peines…Une comédie sur deux femmes modernes, qui parle de rencontre, de séduction, d’amour… Avec des angles distincts, des points de vues différents abordés parfois de manière grave, parfois de manière légère mais toujours avec humour.

THEATRE LA CARRETERIE 101 RUE DE LA CARRETERIE 84000 Avignon 84